Cinemateca Paulo Amorim apresenta "A Colmeia" no Goethe-Institut

Em parceria com o Goethe-Institut (av. 24 de Outubro, 112), a Cinemateca Paulo Amorim exibirá o longa A Colmeia nesta sexta-feira (9), às 19h. A produção faz parte de uma seleção de títulos gaúchos que dialogam com a cultura alemã e que foram propostos pelas duas instituições em comemoração aos 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul. Os ingressos para a sessão do longa têm o preço único de R$10,00, com venda antecipada pela chave pix 91.343.103/0001-00 ou na hora da sessão pelo cartão de débito. Após a exibição, o diretor irá participar de um bate-papo com o público.Trama de Gilson Vargas, A Colmeia é ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, quando a língua alemã foi proibida no Brasil. Devido às ameaças do governo, uma atmosfera de desconfiança cerca os imigrantes que vivem no Sul do País. Isolados na região rural, o casal Bertha e Werner tenta seguir sua rotina, mas seus filhos, os gêmeos Mayla e Christoffer, não concordam com as visões dos adultos. O filme é adaptado da peça homônima de Diones Camargo, que assina o roteiro junto com Gilson Vargas, e teve locações em cidades do Vale do Caí, como Pareci Novo e Bom Princípio. Devido ao fechamento temporário da Cinemateca, o Goethe-Institut disponibilizou a estrutura de seu auditório para a realização de exibições semanais, propostas pela curadoria da Cinemateca. Localizada na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), a instituição cultural sofreu diversos danos causados pela enchente e está passando por obras de recuperação.