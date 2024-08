Afonso Padilha leva seu novo show solo para três cidades no estado neste final de semana

O curitibano Afonso Padilha chega ao Rio Grande do Sul com seu novo show solo Ninguém se importa para três apresentações. Nesta sexta-feira (9) às 22h, o comediante se apresenta no Teatro Mauá (Cristóvão Colombo, 366 - Santa Cruz do Sul), em Santa Cruz do Sul, com sessão extra. No sábado (10) às 20h é a vez de Santa Maria, no Centro de Eventos do Park Hotel Morotin (BR-287, 1981 - Santa Maria). Ele fecha sua passagem no Estado com um espetáculo no domingo (11) às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), em Porto Alegre. Os ingressos para as sessões em Santa Cruz do Sul e Santa Maria estão disponíveis na plataforma minha entrada a partir de R$46,00. Na capital, os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$45,00.



No espetáculo, Afonso fala sobre o fim do mundo, amigos virando adultos e tendo filhos e seus medos e anseios sempre com muito bom humor. Ele começou no Stand Up Comedy no fim do ano de 2009. Em 2011, entrou como convidado fixo do grupo Santa Comédia e começou a viajar pelo Brasil participando de diversos shows e festivais de comédia. Passou pelo programa Tudo é Possível, da Ana Hickman, como quinto elemento e posteriormente como jurado no concurso de comédia. Participou ainda do programa Agora é Tarde, do Danilo Gentili, e também já foi roteirista do Porta dos Fundos e Comedy Central.