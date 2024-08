Ospa leva ao palco do Theatro São Pedro versão contemporânea da ópera ‘La Bohème’

Considerada a obra-prima de Giacomo Puccini, cujo centenário de morte é lembrado em 2024, La Bohème é a ópera mais encenada em todo o mundo. Neste sábado (10) e domingo (11), a história de amor imortalizada na voz de Pavarotti será apresentada pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A nova montagem atualiza a história do século 19 com cenários contemporâneos criados em parceria com o artista urbano portoalegrense Celopax. A obra consagrada de Puccini é interpretada por um grande elenco de solistas apoiados pelos três coros da Ospa (infantojuvenil, jovem e adulto). Serão duas récitas: sábado (10), às 20h, e domingo (11), às 18h. Os ingressos estão esgotados.



Liderado pela soprano Gabriella Pace e o tenor Lazlo Bonilla, o elenco é formado por cantores líricos que conquistaram o público nas últimas óperas da OSPA, como O Morcego (2022), I Pagliacci (2023) e Os Bacharéis (2023). A regência é de Evandro Matté.



Além de oito solistas, três conjuntos corais da Ospa participam da montagem: o Coro Sinfônico da Ospa, que contará com 30 vozes, o Coro Infantojuvenil e o Coro Jovem da Escola da Ospa, que estarão representados por 12 jovens cantores no total. Os coralistas participam do segundo e terceiro atos, interpretando desde comerciantes até crianças em busca de presentes de Natal.



La Bohème é uma ópera em quatro atos com música de Giacomo Puccini (1858-1924) e libreto de Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Com enredo baseado no romance Cenas da Vida Boêmia, do francês Henry Murger, La Bohème cativou o público de imediato e se tornou um exemplo da chamada "ópera proletária", que prioriza personagens simples e situações cotidianas em detrimento de nobres, deuses e heróis que populavam as produções líricas da época.



No início do espetáculo, o público é apresentado a quatro estudantes de arte que dividem um apartamento precário e levam uma vida boêmia: o poeta Rodolfo, o pintor Marcello, o filósofo Colline e o músico Schaunard. Um deles, Rodolfo, apaixona-se por Mimi, mas o estado de saúde dela é frágil e coloca em risco o relacionamento. Durante quatro atos, o público acompanha as idas e vindas do relacionamento até o trágico desfecho. Uma das mais belas histórias de amor no repertório operístico, La Bohème trata de amor, luto, doença, perda da inocência e amadurecimento.