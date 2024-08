Final de semana será em clima burlesco no Bar Ocidente

Inspirada em filmes burlescos como Great Gatsby e Moulin Rouge, a festa ¡Fun! promete surpreender o público com performances individuais ou em grupo ao longo da noite. A base e essência da festa é o mundo burlesco, onde o idealizador Fiapo Barth pretende gerar uma atmosfera sexy e empoderadora ao bar. Sendo assim, o burlesco clássico se juntará à arte drag, passando pelo pole dance, dança moderna e circo, além de muita interação junto ao público neste sábado (10), a partir das 22h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$30,00.Na edição comemorativa deste sábado a festa apresenta ao público uma nova experiência chamada de Suruba no Olimpo, estrelados por uma trupe de nove artistas de deuses, semideuses e criaturas mitológicas, como Deus Baco, Fauno, Narciso, Harpia, Afrodite, Nereida, Medusa, Hermes e Eros. Serão performances em momentos solo ou em duplas acontecendo pelos espaços do Ocidente tendo uma grande performance de abertura. Estas performances serão interativas, com presentes, vale drinks e alguns doces para o público.