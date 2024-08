Kiko Loureiro faz show em Porto Alegre em primeira turnê solo pelo país

Reconhecido pelas suas passagens pelo Angra e, mais recentemente, pelo Megadeth, Kiko Loureiro vai realizar a sua primeira turnê individual pelo Brasil. O guitarrista, que tem uma carreira solo conceituada e uma trajetória que já soma 35 anos no mundo da música, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste domingo (11) às 20h. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla e custam a partir de R$70,00.Acompanhado de uma banda completa, que conta com a participação de Alírio Netto (voz), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria), Kiko irá passar boa parte da sua carreira a limpo. De clássicos do Angra a composições que co-escreveu com Dave Mustaine nos dos dois últimos discos do Megadeth, o guitarrista também incluirá no repertório algumas faixas da sua empreitada solo e até mesmo algumas surpresas, como releituras de artistas que influenciaram a sua forma de compor e de tocar. Fascinado por ícones como Jeff Beck e Jimmy Page e pelas bandas Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple e Iron Maiden, Kiko tinha 21 anos quando gravou o seu primeiro álbum com o Angra, Angels Cry (1993). O disco, que ultrapassou a marca de 100 mil cópias vendidas e bateu recordes no Japão, tornou a sua carreira – e o seu talento como instrumentista e compositor – mundialmente conhecidos.