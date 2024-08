Diversidade sonora calcada no legado da MPB

Uma parceria antiga, que nasceu a partir da criação do Grupo Versão Brasileira, em 1988, conduziu o violonista e guitarrista Antonio Xavier e o baterista e percussionista Rubem Penz ao seu primeiro disco na categoria "álbum de compositor". Após 25 anos de pesquisa, estudo e criação, e contando com um time de músicos gaúchos na interpretação de temas brasileiros com sotaque jazzístico, a dupla gravou dez canções autorais, com letras de Penz e melodias de Xavier (exceto a faixa Samba curto, composta por Pedro Tagliani). Além de poder ser conferido pelo Spotify, o CD Reverso pode ser adquirido na forma física nesta quarta-feira, quando acontece um talk-show mediado pelo músico Ayres Potthoff, a partir das 20h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 70,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Reverso é inspirado no álbum Cais (1989), onde diversos intérpretes são reunidos em torno de composições do letrista Ronaldo Bastos. Também tem influência dos discos Chico Pinheiro (2005) e Flor de Fogo (2010), ambos do guitarrista, compositor e arranjador Chico Pinheiro, considerado um dos artistas mais expressivos da música brasileira contemporânea. Na proposta encabeçada por Xavier e Penz, as canções são interpretadas por Cris Bizarro, Denise Tonon, Gisele De Santi, Pedro Spohr, Pedro Verissimo e pelo Coral da Escola Projeto, regido por Helena Lopes.

Buscando resgatar a tradição da MPB e de parcerias consagradas como Tom Jobim e Vinicius de Moraes; João Bosco e Aldir Blanc, entre outras, e de seguir o legado de compositores como Edu Lobo, João Donato, Toninho Horta, Joyce e Rosa Passos, Reverso foi gravado nos estúdios Da Capo e Bem-Te-Vi e masterizado pelo engenheiro de som Marcos Abreu.

Para além da dupla idealizadora e do time de vozes, o álbum conta com as participações de Dudu Penz (percussão), Felipe Braga (sax soprano), Giovani Berti (percussão), Julio Rizzo (trombone), Luiz Mauro Filho (teclados), Marcelo Leal (baixo), Pablo Schinke (cello), Pedro Tagliani (violão), e James Liberato (produção musical e baixo).

Segundo Xavier, as primeiras gravações ocorreram entre 2005 e 2006, mas a ideia havia surgido anos antes, em 1999, quando o Grupo Versão Brasileira - voltado ao jazz e à música instrumental contemporânea e composto por ele, Penz, Leal e Braga - finalizou seu primeiro álbum, Passatempo. "Na época, o Rubem, que também é cronista, fez a letra para a música que dá o nome ao disco, mas, por conta de agenda (do quarteto), acabamos gravando somente instrumental", recorda o violonista e guitarrista. "Mais tarde, decidimos tocar a parceria em dupla e gravamos metade do álbum que estamos lançando agora com as participações da Denise, da Gisele, do Pedro Veríssimo, e das crianças do Coral da Escola Projeto."

Ainda segundo o artista, apesar do "pontapé inicial", o projeto acabou voltando para a gaveta por mais um longo período, novamente por questões da agenda profissional dos envolvidos, e foi retomado em 2023, "mas sem perder o fio da meada". "Mantivemos as escolhas temáticas, assim como a composição melódica e rítmica", destaca Xavier. "O título Reverso era o nome da poesia que o Rubem me mandou - vem do jogo de palavras que ele faz com os versos - e fiz uma música em cima disso."

As letras das canções do álbum, segundo o autor, giram em torno do sentimento de amor, em seus mais diversos contextos. "Há uma constante nessa temática: em Samba curto, jogamos com a palavra "curto", no sentido de breve, mas também no sentido de curtir, de gostar; Afinal é o contrário: uma não compreensão de como alguém pode deixar de gostar de uma pessoa que é extremamente solar. Reverso é um tema de amor romântico, assim como as faixas Pertinho de mim e Para amar", adianta Penz. "Já Bailarina fala do amor de pai; Despedida aborda as fases do luto de uma separação; Voz de prisão é uma música sobre amor obsessivo; Aqui e Agora trata do amor entre amigos; e Desurbano destaca o amor à natureza", emenda.

"Em 2023, conseguimos amadurecer a ideia dos arranjos das músicas que faltavam, com a ajuda dos músicos que aderiram ao projeto, e chamamos a Cris Bizzaro e o Pedro Spohr para finalizar o trabalho", destaca Xavier. O talk-show desta quarta-feira vai explicar esse processo todo de construção do disco, e será seguido da apresentação de cinco faixas do álbum. "Faremos um pequeno show, no formato de quinteto", adianta. No palco do Espaço 373, além de Xavier e Penz, ainda estarão Marcelo Leal, Pedro Tagliani e Giovani Berti.