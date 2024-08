Tom e Chico e Papas da Língua embalam final de semana no Espaço 373

A Quinta Aumentada desta semana (8) no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe Café Trio, formado por Nico Bueno (baixo), Luiz Mauro Filho (piano), Lucas Fê (bateria), e Pedro Verissimo com Especial Chico Buarque & Tom Jobim. O grupo elaborou um repertório instrumental, com arranjos de canções dos dois maiores compositores e melodistas brasileiros, com Pedro interpretando temas consagrados e outras mais recentes do nosso poeta maior. Os ingressos podem ser encontrados no Sympla a partir de R$25,00.



No sábado (10), Leo Henkin (voz/violão) junta-se a Bruno Mad (voz/violão) e Jader Cardoso (voz/violão) no Trio Violarada para relembrar as canções que marcaram sua geração, assim como os sucessos do Papas da Língua, banda que ele criou em 1993 e assinou muitas canções de sucesso. No repertório, Calor da Hora, Blusinha Branca, Vem pra cá e Lua Cheia, além de pérolas do pop, do reggae e do rock brasileiros. Os ingressos, que custam de R$30,00 a R$90,00 podem ser adquiridos no Sympla.