Fruto Proibido retorna aos palcos para celebrar Rita Lee depois de quase 30 anos

Nos anos 1990, um grupo de amigos do rock gaúcho e da efervescência do cenário musical na Capital se juntou para reverenciar Rita Lee no auge d'Os Mutantes (1966–1972) e Tutti Frutti (1973–1978). Com a morte de Rita, em maio de 2023, Neca Wortmann (voz), Justin Vasconcelos (guitarra), Marcelo Mendes (baixo), João Maldonado (teclado) e Daniel Fontoura (bateria), que nunca perderam o contato, decidiram voltar com a banda Fruto Proibido numa série de shows para reverenciá-la. Neste sábado (10) às 19h, a banda se apresenta no Barriga no Fogão Bistrô (rua Jacinto Gomes 363), ao ar livre.Fruto Proibido é o nome do quarto álbum da artista e o segundo junto à Tutti Frutti, lançado oficialmente em 1975 pela Som Livre, com produção de Andy Mills. Um hard rock brasileiro com uma pegada de blues e elementos da música pop que abordava em suas canções temáticas que condiziam com o cenário social e político do Brasil na década de 1970, e, também, um dos trabalhos de maior representatividade feminista da história da música brasileira. Um clássico do rock nacional que quebrou todos os paradigmas da época que coroou Rita com o título de Rainha do Rock, sendo, inclusive, um dos motivos pela saída da cantora d'Os Mutantes.