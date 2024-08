Sedac anuncia agraciados com Troféu Leonardo Machado e Prêmios Iecine 2024

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), anunciou, nesta segunda-feira (5), os selecionados para o Troféu Leonardo Machado e os Prêmios Iecine, a serem entregues durante o 52º Festival de Cinema de Gramado. A novidade da edição 2024 é a divisão do Prêmio Iecine em três categorias: legado, inovação e destaque. O festival começa nesta sexta-feira (9) e a cerimônia de premiação acontece no dia 16 de agosto.A comissão que selecionou os quatro agraciados é composta pelos jornalistas Alice Urbim, Renato Dornelles e Ivonete Pinto. O Troféu Leonardo Machado, que leva o nome do ator e apresentador, destaca um ator, atriz ou técnico gaúcho, com base na contribuição ao desenvolvimento do audiovisual do Estado. Nesta edição, o porto-alegrense Nelson Diniz receberá a honraria e o prêmio em dinheiro, no valor de R$15 mil. Com mais de 60 trabalhos desde os anos 1980, Diniz é conhecido pelos filmes Anahy de Las Missiones, Em teu nome e Casa Vazia. Os Prêmios Iecine têm o objetivo de homenagear personalidades do cinema gaúcho, profissionais, entidades e ações que contribuem para a história e o fazer audiovisual no Rio Grande do Sul. O Prêmio Inovação vai para Aletéia Selonk (Uma Carta para Papai Noel), sócia-diretora e produtora executiva da Okna Produções. Ela recebe o reconhecimento por estimular o mercado audiovisual gaúcho, especialmente, na formação de novos profissionais e no incentivo aos talentos femininos do Estado.Para receber o prêmio Destaque, a comissão selecionou Alexandre Mattos, fundador da Moviola Filmes e membro do coletivo gaúcho Macumba Lab, formado por profissionais negros. O reconhecimento destaca sua contribuição para o avanço das políticas públicas e promoção da diversidade e inclusão na cultura do Rio Grande do Sul. Na terceira categoria, o Prêmio Legado, o escolhido é o diretor, produtor e animador José Maia (As Aventuras do Avião Vermelho). A escolha é em reconhecimento ao trabalho em benefício do desenvolvimento do cinema de animação no Estado, desde a década de 1970. Além do troféu, cada homenageado receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$10 mil cada.