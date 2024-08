Show literomusical traduz questões dos nossos tempos através do universo de Vinicius de Moraes

A noite desta sexta-feira (9) no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) será recheada de obras de Vinicius de Moraes. Benção Poetinha é um show literomusical que fala do amor, exalta a vida e traduz questões cruciais dos nossos tempos, através do vasto universo do mestre. A sessão é única, e os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla de R$30,00 a R$90,00. Canções, textos e poemas são tocados, falados e cantados pela multiartista Deborah Finocchiaro, a cantora e compositora Rê Adegas e Pablo Trindade, regente orquestral e coral, pianista, compositor e arranjador. O artista visual Alexandre Carvalho A21 participará por meio de pintura ao vivo. Vinicius de Moraes (1913-1980), poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor passou a vida rompendo convenções sociais. Passou da poesia culta para a popular, misturando ritmos brancos com negros, samba com candomblé e o comportamento aristocrático com o boêmio. Além de ter um dos fundadores da bossa nova, foi também importante poeta da segunda fase do modernismo e um dos mais famosos compositores da música popular brasileira. Deborah Finocchiaro é multiartista e estreou no teatro em 1985. Bacharel em Interpretação Teatral no DAD/UFRGS (1992), já participou de centenas de trabalhos como atriz no teatro, cinema e televisão. É também diretora, locutora, produtora, mestre de cerimônias, apresentadora, roteirista e ministrante. Rê Adegas é integrante de diversas bandas da cena musical do sul do Brasil, e conquistou três indicações ao Prêmio Açorianos de Música em 2009. No momento, a artista dedica-se ao seu novo álbum autoral, preparando também um novo EP com composições próprias e de outros compositores. Pablo Trindade-Roballo nasceu em Montevidéu, Uruguai, e é Regente orquestral e coral, Pianista, Compositor e Arranjador.