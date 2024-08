Luka de Lima e Jalile marcam presença no Ocidente Acústico desta quinta-feira

O Ocidente Acústico desta quinta-feira (8) recebe os artistas Luka de Lima e Jalile, a partir das 21h no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos de Lebongs & Sapequices estão disponíveis no Sympla, a partir de R$25,00. Cantora e compositora, Jalile mescla em suas músicas ritmos brasileiros - como o brega e o funk - com o pop e o indie. Suas canções falam de afetos, corpo, saúde mental e o cotidiano. Luka de Lima é um guitarrista e compositor bacharel em música popular pela UFRGS. É entusiasta da cena musical gaúcha e toca com bandas e artistas que estão remodelando a estética da música do estado, como Ianaê Régia.