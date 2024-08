Fronteiras do Pensamento recebe economista norte-americano Nouriel Roubini

Nesta quarta-feira (07), Nouriel Roubini (Dr. Doom) fará uma palestra no Fronteiras do Pensamento, no Teatro Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1600) a partir das 20h. Ainda há ingressos à venda no site https://fronteiras.com. No ano de 2006, em discurso para os executivos do Fundo Monetário Internacional (FMI), Nouriel Roubini fez o primeiro alerta para os riscos da bolha do mercado imobiliário norte-americano. Suas previsões sobre os balanços econômicos invertidos tornaram-se realidade em 2008, quando o mundo mergulhou em uma crise avassaladora. Previsões como essa renderam ao economista a atenção de mercados e governos.



Com doutorado em Harvard, o economista é professor emérito da Stern School of Business da Universidade de Nova York e CEO da Roubini Macro Associates, LLC, uma empresa de consultoria macroeconômica global, sediada em Nova York. Atuou no Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca e no Departamento do Tesouro dos EUA. Em 2013, foi agraciado pelo Global Thinkers Forum com o prêmio de Excelência em Pensamento Global.



Com seis conferências internacionais, a Temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento aborda o tema Quem está no controle?. O curador do projeto, Fernando Schüler, propôs aos pensadores convidados um tema inspirado no controle, e que vai muito além,e mergulhando nos planos individual e coletivo. Realizado pela Delos Bureau, empresa do grupo DC Set Group, o Fronteiras do Pensamento, com 18 anos de história, já promoveu mais de 300 conferências e impactou um público superior a 300 mil pessoas.