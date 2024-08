Sala Redenção dará destaque ao cinema espanhol neste mês

Entre esta segunda-feira (5) e o dia 30 de agosto, a Sala Redenção (rua Emg. Luiz Englert, 333) e o Instituto Cervantes apresentarão a mostra Cineastas Espanhóis: À Direita e à Esquerda do Tempo. Com título inspirado em uma citação do dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca, a programação conta com 12 filmes de cineastas espanhóis, produzidos entre as décadas de 1960 e 2000. A partir do recorte temporal, a mostra promove uma reflexão sobre como os diretores captaram os contextos históricos nos quais viveram, através de suas obras. A programação conta também com conversas sobre as obras e tem entrada franca, aberta à comunidade em geral.



Para celebrar o centenário do Manifesto Surrealista, a mostra apresenta duas produções do diretor Luis Buñuel. A obra do cineasta e sua relação com o surrealismo são o foco de dois bate-papos que integram a programação: a sessão de Viridiana (1961), no dia 15 de agosto, às 19h, conta com a participação de Luís Edegar Costa, professor de História da Arte. Já a exibição de O anjo exterminador (1962), no dia 20 de agosto, às 19h, é seguida de uma conversa com o cineasta e historiador da arte Giordano Gil.



O diretor Carlos Saura também ganha destaque especial na programação, com quatro produções em cartaz: Cria Corvos (1976), Elisa, Minha Vida (1977), Mamãe Faz Cem Anos (1979) e Goya em Bordeaux (1999). A filmografia de Saura é tema de bate-papo com a professora e crítica de cinema Fatimarlei Lunardelli, que acontece após a exibição de Mamãe Faz Cem Anos (1979), no dia 14 de agosto, às 16h.



Além de Buñuel e Saura, a mostra ainda apresenta obras de outros seis diretores espanhóis. Confira a programação:

VIRIDIANA

(Luiz Buñuel | 1961 | 90 min)



A noviça Viridiana faz uma visita ao seu tio moribundo, atendendo a um pedido do próprio. O pervertido homem, obcecado pela beleza da jovem, tenta seduzi-la de todas as formas. Ele morre e Viridiana decide não mais voltar ao convento. Em contrapartida transforma a antiga casa do tio num abrigo para necessitados e moradores de rua.



segunda-feira (5) | 16h

quinta-feira (15) | 19h + Conversa com Luís Edegar Costa

quarta-feira (28) | 19h





O ANJO EXTERMINADOR

(Luiz Buñuel | 1962 | 90 min)



Um casal da elite da sociedade aristocrata convida um grupo de amigos para um jantar em sua luxuosa mansão. Mas, depois do evento, eles descobrem que estão presos em uma sala. Não há nada físico, como grades, que os prenda ali mas, ao mesmo tempo, ninguém consegue sair ou entrar daquele local: algo os faz de reféns. Enquanto os dias passam, todas as máscaras e convenções sociais vão desaparecendo, dando lugar aos instintos mais primitivos de cada um.



segunda-feira (5) | 19h

terça-feira (6) | 16h

terça-feira (20) | 19h + Conversa com Giordano Gil





O ESPÍRITO DA COLMÉIA

(Victor Erice | 1973 | 97 min)



As duas pequenas irmãs Ana e Isabel moram em terras rurais da Espanha, na década de 1940. Após assistirem ao filme "Frankenstein", de 1931, ficam obcecadas pelo estranho personagem e tentam encontrá-lo.



terça-feira (6) | 19h

quarta-feira (7) | 16h

sexta-feira (30) | 19h





CRIA CORVOS

(Carlos Saura | 1976 | 107 min)



Ana é uma mulher de tristes lembranças. Duas décadas antes, quando tinha nove anos, acreditava ter em suas mãos um misterioso poder sobre a vida e a morte de seus familiares. Assim teria causado a morte inesperada do pai, o militar franquista Anselmo, logo após o doloroso martírio da mãe.



quinta-feira (8) | 19h

sexta-feira (9) | 16h

quinta-feira (29) | 19h





ELISA, MINHA VIDA

(Carlos Saura | 1977 | 125 min)



Elisa não vê Luis, seu pai, há nove anos. Um dia, ela recebe um comunicado sobre a saúde debilitada dele. Ela decide então visitá-lo em sua residência e passar uns dias ao seu lado. Ao encarar o passado, a jovem vai ser obrigada a reviver lembranças duras do passado - que a acompanham até hoje.



sexta-feira (9) | 19h

segunda-feira (12) | 16h

quarta-feira (21) | 16h





MAMÃE FAZ CEM ANOS

(Carlos Saura | 1979 | 95 min)



A trama gira em torno da figura da 'grande mãe' que vai fazer 100 anos. Durante os preparativos para a festa de aniversário, os membros da família desdobram conflitos, desentendimentos, obsessões e memórias.



segunda-feira (12) | 19h

quarta-feira (14) | 16h + Conversa com Fatimarlei Lunardelli

terça-feira (20) | 16h





TASIO

(Montxo Armendáriz | 1984 | 96 min)



A infância, as aventuras amorosas e a vida cotidiana de Tasio, um carvoeiro na zona rural de Navarra.



quinta-feira (8) | 16h

quarta-feira (14) | 19h

quarta-feira (28) | 16h





AS GALINHAS DE CERVANTES

(Alfredo Castellón | 1988 | 95 min)



Miguel de Cervantes se casa com Catalina, uma mulher considerada rara por seu amor por galinhas. A raridade é justificada porque Catalina começa a cacarejar e penas saem dela.



quinta-feira (22) | 16h

terça-feira (27) | 19h





TODOS A LA CARCEL

(Luis Garcia Berlanga | 1993 | 94 min)



O dia do preso político é celebrado em uma prisão valenciana e vários convictos antigos se reúnem para recordar suas experiências do passado.



terça-feira (13) | 16h

sexta-feira (16)| 16h

segunda-feira (19) | 19h







GOYA EM BORDEAUX

(Carlos Saura | 1999 | 104 min)



Goya en Burdeos é um filme ítalo-espanhol de 1999, dos gêneros drama biográfico, ficção histórica e guerra, escrito e dirigido por Carlos Saura sobre a vida do pintor e gravador espanhol Francisco de Goya.



quinta-feira (15) | 16h

segunda-feira (19) | 16h

segunda-feira (26) | 19h





LÚCIA E O SEXO

(Julio Medem | 2001 | 128 min)



Após o sumiço de seu noivo, o escritor Lorenzo, Lúcia decide ir até uma ilha do Mediterrâneo onde seu namorado nunca a quis levar, apesar de seus insistentes pedidos. Lá ela encontra detalhes sobre antigos relacionamentos dele, como se fossem passagens ocultas de seu passado que o autor, com sua ausência, agora a permitisse ler.



quinta-feira (22) | 19h

terça-feira (27) | 16h

sexta-feira (30) | 16h





MAR ADENTRO

(Alejandro Almedabar | 2004 | 125 min)



Rámon sofreu um acidente que o deixou paralisado e preso a uma cama por boa parte de sua vida. Cansado, ele luta pelo direito de dar fim à sua existência e entra em conflito com a sociedade, a Igreja e sua família.



sexta-feira (23) | 19h

segunda-feira (26) | 16h

quinta-feira (29) | 16h