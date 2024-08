Sarau Voador homenageia a escritora e poeta Gisela Rodriguez e conta com som de 50 Tons de Pretas

O Sarau Voador - Literatura e Improvisos Transcriados Tudo com Elas terá a sua quinta edição conduzida pela atriz e diretora Deborah Finocchiaro e pelo jornalista cultural Roger Lerina, em que se homenageará Gisela Rodriguez, Mestra e Doutora em Escrita Criativa, atriz e diretora de teatro e contará ainda com as convidadas Graziela Pires e Dejeane Arrué (50 Tons de Pretas), e Magda Loitzenbauer, bailarina, coreógrafa e atriz brasileira radicada em Viena desde 1992. O evento será na quarta-feira (7) às 19h no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). O ingresso será um pacote de absorvente higiênico destinado a meninas e mulheres de baixa renda. A distribuição será realizada com o apoio de entidades de órgãos públicos e organizações da sociedade civil.

Gisela Rodriguez é Mestra e Doutora em Escrita Criativa pela PUCRS, atriz e diretora de teatro pela Faculdade CAL de Artes Cênicas (RJ) e autora dos romances Entre a neve e o deserto (Libretos Editora, 2014), Breve como tudo (Ed. Bestiário, 2021) e do livro de poemas e fotografias Desordem (FUMPROARTE, 2015). Atualmente é diretora do TENDA – Teatro Estudantil e Núcleo de Arte no Ateliê PUCRS Cultura.

A dupla Graziela Pires e Djeane Arruée, do 50 TONS DE PRETAS, acumula um repertório representativo e diverso, com inúmeros prêmios. Magda Loitzenbauer é formada em Educação Física na UFRGS e Pedagogia da Dança Moderna no Conservatório de Música e Dança de Viena, e atualmente trabalha em Viena como professora de Yoga e atriz freelancer. Bailarina, coreógrafa e atriz brasileira radicada em Viena desde 1992, participou de várias companhias de dança, produções teatrais, musicais e performances em Porto Alegre e em Viena.

A apresentação integra o projeto Sarau Voador - Tudo com Elas, que conta com seis edições onde homenageiam mulheres artistas do Rio Grande do Sul. Ao todo são quatorze convidadas. Todas as edições contarão com a presença de uma convidada, uma artista homenageada, o artista visual Alexandre Carvalho A21, por meio de pintura ao vivo, os apresentadores Deborah Finocchiaro e Roger Lerina e tradução para LIBRAS, promovendo assim a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.