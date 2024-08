Laura de Souza é celebrada em recital da Companhia de Ópera do RS e Casa da Música

O auditório da Igreja Pia Chaves Barcellos (rua Dona Leonor, 360) recebe, na próxima quarta-feira (7) às 19h30min, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e a Casa da Música com seu Recital para Laura de Souza, com Liederabend, palavra alemã que designa uma noite de lied (apenas canção). Os ingressos custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos no local, via PIX ou dinheiro.



Cofundadora da CORS e professora da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e da Casa da Música, Laura morreu no dia 30 de julho de 2022, aos 64 anos, em razão de um câncer. Formada em piano pelo Instituto de Artes da UFRGS, dedicou-se ao canto lírico a partir de 1983, na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg, na Alemanha.



Ela iniciou a carreira internacional em concertos na Filarmônica de Berlim e na Sala Giuseppe Verdi do Conservatório de Música de Milão, como solista da Orquestra da RAI. Seus principais papéis operísticos foram: Cio-cio-san (Madama Butterfly), Manon (Manon Lescaut), Angelica (Suor Angelica), Liù (Turandot) e Tosca, de G. Puccini; Donna Anna (Don Giovanni), de W.A. Mozart; Aída e Elisabetta (Don Carlo), de G. Verdi; Ariadne (Ariadne auf Naxos), de R. Strauss; e Elisabeth (Tannhäuser) e Sieglinde (Die Walkürie), de R. Wagner.



No âmbito pedagógico, Laura de Souza ministrou inúmeros seminários intensivos para solistas, coristas e atores na Alemanha e no Brasil e manteve o compromisso com o desenvolvimento do estudo musical e vocal de jovens cantores líricos brasileiros. Nos últimos anos, a artista se dedicou especialmente ao repertório camerístico e às aulas na Escola Municipal de Música de São Paulo.



No repertório da homenagem, composições de Clara e Robert Schumann, Franz Schuber e Richard Strauss, interpretados por Andiara Mumbach, Angela Diel, Clístenes Hafner, Eiko Senda e Roberto Moreira, que serão acompanhados pelos pianistas Fernando Rauber e Yuri Miorelli.