Projeto da PUCRS seleciona artistas e bandas para shows no Campus

As inscrições para o Ressoa Música, projeto que vai selecionar três artistas e/ou bandas de Porto Alegre e Região Metropolitana para se apresentarem na PUCRS, abrem nesta quinta-feira (1). Parceria do Hub da Indústria Criativa da Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) e do Instituto de Cultura da PUCRS, o projeto foi criado com a participação de estudantes, técnicos e professores da Universidade. As apresentações ocorrerão uma vez por mês, de agosto a novembro de 2024, e as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto, através de um formulário disponível no site da instituição. Todos os shows serão gratuitos e abertos ao público geral. O primeiro show será com uma artista convidada, no dia 14 de agosto, às 18h20. Izmália fará o pocket show de abertura cantando Rita Lee. Os artistas das edições seguintes, de setembro a novembro, serão selecionados pelo edital do projeto. Além das apresentações, eles participarão da gravação de um podcast e terão seu projeto musical divulgado nos canais da PUCRS, com os conteúdos produzidos pelos laboratórios da Famecos. Os projetos selecionados ganharão de R$ 1.000 a R$ 1.500 e precisam, necessariamente, ter ao menos uma música autoral disponível em plataforma digital de áudio ou de áudio e vídeo. As informações sobre como participar e os detalhes do edital estão disponíveis no site pucrs.com.br. O resultado com os artistas e/ou bandas selecionadas será divulgado nas redes sociais e sites da PUCRS Cultura e da Famecos até o dia 23 de agosto.