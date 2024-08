Terceira edição da Mostra Arte na Margem em Caxias do Sul receberá espetáculos em todos os sábados de agosto

Durante todos os sábados do mês de agosto, ocorre a 3ª edição da Mostra Arte na Margem, no Centro Cultural Moinho da Cascata (rua Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul), em Caxias do Sul. A festa trará uma seleção de espetáculos do repertório do Grupo Ueba Produtos Notáveis, encenados pelo elenco do grupo, com entrada gratuita. As apresentações são sempre às 16h, livres para todos os públicos, exceto a de encerramento, que acontecerá às 18h do dia 31/8 e é indicada para maiores de 12 anos. O espaço permanece aberto ao público aos finais de semana, das 14h às 19h. Além das apresentações culturais, a comunidade pode aproveitar outros atrativos do Moinho, que conta com cafeteria, biblioteca infantil e infantojuvenil, área de jogos de tabuleiro, sala de exposição, espaço garden com área pet friendly e o tradicional espaço destinado às artes cênicas.A estreia do projeto, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul (LIC) com apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon, Cenci Dicriare e Orquídea, será com uma peça inédita para o público de Caxias do Sul: O Pé de Feijão Mágico. A produção será neste sábado (3) às 16h. O Pé de Feijão Mágico é uma adaptação do clássico conto infantil e infantojuvenil João e o Pé de Feijão. O Grupo Ueba revisita a história, trazendo-a para um contexto teatral contemporâneo, com música ao vivo e a participação ativa do público. Na montagem do Grupo Ueba, a protagonista planta seus feijões mágicos e, com a ajuda de um gigante, agora seu amigo, busca combater a desigualdade e promover bons hábitos para a vida. Um segundo momento desta edição da Mostra acontecerá em novembro, com três apresentações da peça Vivita – A Noiva do Sol. A segunda edição estava acontecendo no momento da pandemia e, por conta disso, deixou de ser presencial e foi transformada em documentários online. Agora o projeto é retomado junto com a abertura do Moinho da Cascata para a comunidade.Confira a programação:03/08, 16h – O Pé de Feijão Mágico10/08, 16h – Mapa para Brincar17/08, 16h – O Incrível Caso do Sumiço das Letras24/08, 16h – O Torto da Rima Torta31/08, 18h – O Templário