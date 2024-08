Cia de Teatro Entre Linhas leva montagem "Junto" ao Theatro São Pedro

A palhaça Ôtro Mundo explora a alegria de viver no espetáculo Junto, pela primeira vez no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A montagem da Cia. de Teatro Entre Linhas terá duas apresentações neste final de semana, no sábado (3) às 20h e domingo (4) às 18h, selecionadas no primeiro Edital de Ocupação para Grupos Gaúchos da instituição. Os ingressos partem de R$30,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro. Junto é uma construção continuada de experimentações na palhaçaria, iniciadas em 2016. Com a palhaça como protagonista, interpretada por Alice Ribeiro, o roteiro explora ações que dialogam com o teatro de animação a partir de objetos e com diversas possibilidades de a personagem se relacionar com a plateia. Assim, ela vai descobrindo infinitas formas de ser e de encontrar nos espectadores a contribuição para essas ações.A montagem tem a proposta de ser um espetáculo leve, divertido e para todas as idades, com duração de 50 minutos. Por meio das interações ao longo da apresentação, a palhaça Ôtro Mundo se sobressai pela comunicação não verbal e pela troca espontânea que estabelece com o público. O espetáculo tem produção de Jéssica Ulmann, que também é a operadora de som, criação de iluminação de Luana Garcia e operação de luz de Nara Maia.