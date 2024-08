Rancho Tabacaray recebe Andréa Cavalheiro, Pirisca Grecco e Paysanos

No Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2.770), as noites de sexta e sábado, além dos almoços de domingo, são costumeiramente embalados por artistas destacados do Estado. Neste final de semana, a programação promete manter a tradição com Andréa Cavalheiro na sexta-feira (2) às 20h, Pirisca Grecco no sábado (3) às 20h e Paysanos no almoço de domingo às 12h. As reservas para o final de semana podem ser feitas através do link https://rancho-tabacaray.leadsfood.app/, e o couvert artístico é de R$30,00 por pessoa. As apresentações duram duas horas, com um intervalo de 30 minutos. A gastronomia do Rancho Tabacaray é assinada pelo mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, oferecendo um menu à la carte todo preparado na brasa.