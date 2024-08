Domingo Clássico da Orquestra da Ulbra contará com Bach e Handel no programa

No próximo Domingo Clássico (4), a Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta dois importantes nomes do período Barroco alemão – Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Handel. O concerto será na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca, com distribuição de senhas no local, por ordem de chegada, a partir das 18h. O espetáculo ocorre às 19h e terá participação de Érico Marques (oboé), e Eduardo Knob (cravo). A regência é de Tiago Flores. Em parceria com o Projeto Juvenil Solidário sugere-se a doação de alimentos não-perecíveis ou de roupas em bom estado no dia e local do evento.O programa começa com Handel, onde serão apresentados três Concertos Grossos: Op. 6, nº10 - Em Rém, seguido de Op. 3, nº 4- Em FáM e, por fim, Concerto Grosso op. 3, nº 3 - Em Sol M, com solo de Érico Marques (oboé). Característico do período Barroco, o concerto grosso é um gênero estritamente instrumental, na qual um grupo de solistas — geralmente dois violinos e um violoncelo — dialoga com o resto da orquestra. A última peça do programa é Suíte Orquestral nº 1 - BWV 1066 - Em Dó M, de Bach. Ao longo de sua carreira, Bach compôs quatro suítes orquestrais, criadas para diferentes formações instrumentais.