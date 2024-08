Sucesso no festival de Tribeca, Estranho Caminho estreia nos cinemas brasileiros

O novo filme do diretor Guto Parente, Estranho Caminho estreia nesta quinta-feira (1) nos cinemas de diversas cidades brasileiras. Com produção da Tardo Filmes e distribuição da Embaúba Filmes, o drama tem percorrido uma bela trajetória em festivais, tendo vencido os Prêmios de Melhor Roteiro (Guto Parente) e Melhor Ator Coadjuvante para o ator mineiro Carlos Francisco no Festival do Rio, Prêmio de Melhor Filme da Mostra Autorias da 27⁠ª Mostra de Cinema de Tiradentes, além de ter sido o grande destaque brasileiro no Festival de Tribeca.



No Festival de Tribeca, onde o filme teve sua première mundial como único longa brasileiro na competição internacional, ganhou todos os prêmios que disputou: Melhor Filme, Melhor Roteiro para Guto Parente, Melhor Fotografia para Linga Acácio e Melhor Performance para Carlos Francisco. Fundado em 2002 pelo prestigiado ator Robert De Niro, por Jane Rosenthal e por Craig Hatkoff, o Festival de Tribeca tem grande relevância na promoção do cinema autoral e independente.



Estranho Caminho é um drama fantástico que acompanha a trajetória de David, um jovem cineasta que, ao visitar sua cidade natal, Fortaleza, é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia de Covid-19 e se vê obrigado a procurar o pai, Geraldo, um sujeito peculiar com quem não fala ou tem notícias há mais de dez anos. Após o reencontro dos dois, coisas estranhas começam a acontecer.



Sinopse

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.