João Maldonado retorna aos palcos do Espaço 373

Após um período longe dos palcos para dedicar-se à gravação de três álbuns – instrumental, solo de piano e outro dedicado à música brasileira, João Maldonado volta ao Palco Paulo Moreira do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), neste sábado (3) às 21h, para reviver uma noite de swing, estilo com origem no final dos anos 1920, em Nova Iorque. Os ingressos, já disponíveis no Sympla, podem ser adquiridos pelo valor de R$30,00 a R$90,00.Acompanhado de Miguel Tejera (baixo acústico) e Dani Vargas (bateria), Maldonado apresentará releituras de nomes como Ben Bernie, Maceo Pinkard, Duke Ellington, Ray Noble e Bobby Troup, além de uma versão para trio de Dream a little dream of me, de Fabian André, Wilbur Schwandt e Gus Kahn. João Maldonado foi o primeiro pianista a gravar, na década de 1990, um disco de blues com Solon Fishbone, e, nos anos 2000, considerado o melhor guitarrista do Chile nesse estilo.