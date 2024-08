Show inédito de Bruna Paulin leva canções de amor e desamor ao Espaço Força e Luz

Nesta terça-feira (6), às 19h30min, o Auditório Barbosa Lessa no Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1223) recebe o show Love is a Laserquest - Músicas para Remendar Coração. O projeto musical inédito conta com a cantora e atriz Bruna Paulin interpretando canções de amor e desamor. Os ingressos, já disponíveis para compra na plataforma Sympla, custam entre R$15,00 e R$50,00. No repertório, versões de músicas de Caetano Veloso, Angela Rorô, Djavan, Rita Lee, Gilberto Gil, Paul McCartney, Arctic Monkeys e Amy Winehouse. Bruna vem acompanhada de uma banda formada por Augusto Stern (guitarra), Claudio Mattos (bateria), Edu Meirelles (baixo), Guilherme Fialho (guitarra) e Luciano Leães (teclados). O projeto conta com apoio do Espaço Força e Luz, através do Projeto Emergencial Espaço Força e Luz. Atuando no mercado da cultura desde o início dos anos 2000, Bruna Paulin é artista, comunicadora, pesquisadora musical e produtora cultural, realizando projetos em várias linguagens artísticas. Jornalista e Mestre em Comunicação, atua como pesquisadora musical há 22 anos.