Roger Lerina e Pedro Gonzaga debatem livro e filme premiado em um bate-papo no Instituto Ling

Vencedor dos prêmios de Melhor Filme Internacional no Oscar e no Bafta de 2024, o longa-metragem Zona de Interesse será tema da terceira edição deste ano do Projeto Adaptação: entre a Literatura e o Cinema. O bate-papo, marcado para a próxima terça-feira (6) às 19h30min, será conduzido pelo jornalista e crítico de cinema Roger Lerina e terá participação remota, direto da Argentina, do escritor, tradutor e poeta Pedro Gonzaga. O evento ocorre no Instituto Ling (rua João Caetano, 440).Os ingressos para a atividade custam R$39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito a meia-entrada e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural. Para a experiência completa da programação, é recomendado, mas não obrigatório, que o público leia o livro, à venda no site da Companhia das Letras e/ou assista ao filme, disponível para assinantes da Amazon Prime Video e para locação no YouTube e Apple TV.A obra, dirigida pelo britânico Jonathan Glazer, que chegou às telonas em 2023, será comparada ao livro de Martin Amis, lançado em 2014, que deu origem ao filme. No encontro ilustrado com cenas do filme e com a leitura de trechos do livro, serão debatidas as diferenças e as semelhanças que aproximam e afastam essas distintas formas de narrativa, enquanto são destacados os principais pontos da trama, que mostra a família do comandante de Auschwitz Rudolf Höss vivendo de forma luxuosa ao lado de um campo de concentração. A adaptação para o cinema representa uma transformação significativa do romance de Amis, movendo-se de uma narrativa introspectiva e literária para uma experiência visual e sensorial. O longa, estrelado por Christian Friedel e Sandra Hüller, cria um contraste visual incômodo para o espectador, que acompanha a rotina da família e a banalização do que ocorre ao lado. A vida atrás do muro é representada pelo som, que leva o imaginário a presumir o que de fato ocorre, com barulho de trens, disparos, gritos e maquinários. O projeto Adaptação: entre a Literatura e o Cinema tem realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura/Governo Federal, com patrocínio da Crown Embalagens.