Fundação Ecarta exibe 46 videodanças de 25 países durante o mês de agosto com entrada franca

Nesta quarta-feira, (31) às 19h, a Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) abre o período de exibição dos 46 trabalhos de 25 países selecionados no 5º Festival Internacional de Videodança do RS (FIVRS). Promovido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e pela Fundação Ecarta com apoio de vários parceiros, o evento contribui para a formação e desenvolvimento de profissionais da área. Dedicado à exibição, promoção e discussão da videodança, o evento reúne artistas, cineastas, coreógrafos e o público interessado, proporcionando oficinas, palestras, debates e troca de experiências. De 31 de julho a 15 de agosto os vídeos podem ser assistidos através do canal do FIVRS no YouTube. Na ocasião, também inaugura a exposição Quadro Negro em Branco, do artista visual Henrique Pasqual, segundo artista selecionado por edital no Projeto Potência, dedicado a jovens artistas e à arte contemporânea, das 19h às 21h. A artista Beatriz Balen Susin prossegue com sua mostra Onde andam os sonhos? no projeto dedicado à arte-educação Artista Professor/Professor Artista, com a série de pinturas de personagens do Brique da Redenção. As exposições estarão abertas à visitação até 1º de setembro, de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada franca.