Food Hall Dado Bier promove Degustação Acústica para celebrar Dia Internacional da Cerveja

O Food Hall Dado Bier (av. Túlio de Rose, 80) será palco para mais uma edição do projeto Degustação Acústica na próxima sexta-feira (2), dia internacional da cerveja. Idealizado pelos músicos Sady Homrich (bateria e voz) e Rafa Braz (violão e voz), a atividade ocorre das 20h30 às 22h e estreita ainda mais as relações entre a cerveja artesanal e o pop-rock nacional e internacional. A noite contará ainda com Estevão Camargo (baixo), e a entrada para o show é gratuita.



No total, serão 5 rótulos Dado Bier (aproximadamente 300ml por rótulo) em aproximadamente 1h30min de show. Entre os estilos, Lager, Amber Lager, NEIPA, Bière de Garde e Tripel Hop envelhecida em barril de carvalho, todas produzidas na microcervejaria do Food Hall Dado Bier. Será vendido na entrada do show o kit de cervejas que serão harmonizadas com as canções. A compra é opcional.