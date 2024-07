Produto Nacional comemora 35 anos de estrada em Porto Alegre neste final de semana

O Produto Nacional, um dos mais longevos representantes do reggae gaúcho, vai comemorar os seus 35 anos de estrada em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (2) a banda porto-alegrense que tem no currículo três discos de estúdio e diversas participações em coletâneas, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) a partir das 23h. A abertura do evento fica por conta de Sintonize feat. 50 Tons de Pretas & Positive Dub feat. Marietti Fialho. Os ingressos, que partem de R$40,00, estão disponíveis para compra no Sympla.

Com um espetáculo que passa a limpo toda a sua carreira, o grupo vai relembrar as suas composições de maior sucesso, como Esperança, Reggae Paradise, Oprimidos e Opressores e A Mão do Justo. Além de executar esses e outros hits compilados no DVD Produto Nacional – 20 Anos (2014), a banda aproveitará a sua apresentação para mostrar ao público algumas composições inéditas, que estarão no seu próximo álbum.



A banda, com recém-completados 35 anos de estrada, é um dos grupos de reggae pioneiros no Rio Grande do Sul. Conhecida por propor uma ligação entre a música brasileira e o estilo jamaicano, a banda é formada por Paulo Dionísio (vocal), Tom Jr. (guitarra), Isnard Prates (baixo), Jorge Cidade (saxofone), Renato Batista (trompete) e João Costa (bateria).