Paula Taitelbaum fala da magia do primeiro amor em novo livro 'Poeamo-me'

O primeiro contato com o amor, quando ainda não se conhece tanto sobre aquela sensação de frio na barriga e peito acelerado, é mágico. Simples, inocente e ingênuo. E é isso que Paula Taitelbaum transmite em seus poemas em Poeamo-me - Poemas de amor e desamor próprio, seu livro recém lançado pela Editora Piu. Em 56 páginas, Paula escreve sobre o amor, próprio ou não, o desamor, a paixonite platônica e tudo o que envolve essa vivência. Poeamar é um verbo inventado por Paula para dar nome ao seu livro, repleto de poemas grandes, pequenos, rimados e apaixonados. O livro, indicado para adolescentes a partir de 13 anos, é uma releitura com atualização e revisão da obra Eu Versos Eu (publicação independente, 120 páginas, 1996), a primeira publicação da autora, quando a mesma também via o nascimento dessas sensações em sua vida.

O evento de lançamento de Poeamo-me ocorrerá no sábado, das 17h às 19h, na Livraria Clareira (rua Henrique Dias, 111) e tem entrada gratuita. Além da sessão de autógrafos com a autora, terá também um pocket show com Oly Jr., que musicou alguns poemas do livro. A obra estará à venda no local por R$ 49,90. O livro teve financiamento do Fumproarte/Prefeitura Municipal de Porto Alegre e também foi inscrito como livro literário no Plano Nacional do Livro Didático nos anos finais do Ensino Fundamental.

Além da obra física, a versão digital do livro já está disponível para compra nas plataformas digitais por

R$ 25,00. Ampliando ainda mais a acessibilidade da produção, o público poderá escutar o livro, que foi narrado pela cantora Saskia, gratuitamente no Spotify. Paula relata que a acessibilidade é algo de suma importância nos dias atuais, e que o público pode ser ampliado por conta das diferentes formas de possuir a obra. "Eu adoro o livro físico e quero que as pessoas tenham o livro físico, mas às vezes é necessário outro formato, e o eBook e o audiolivro abrem um leque de possibilidades e públicos."

As palavras inspiradoras e empáticas de Paula eram tão musicais que, enfim, se tornaram canções. A escritora conta que foi um grande acaso do destino, Oly Jr. se deparar com Eu Versos Eu em uma estante de casa e começar a brincar com os poemas e seu violão.

Os áudios das músicas chegaram até Paula através da esposa de Oly, e a autora entrou rapidamente em contato com o artista. Ela explicou que alguns desses poemas entrariam em um novo livro, e que Oly seria a presença perfeita em seu lançamento, que uniria poesia e música.

Ilustrado por Paula, Poeamo-me contém uma só cor em seus desenhos: vermelho. Definida como a cor do amor e da paixão no dicionário popular, a ilustradora conta que o vermelho desperta nela um sentimento de fogo e ardência, que pode ser associado com esse misto de emoções que vivenciamos nas primeiras fases da juventude. Os desenhos foram todos feitos à mão e relembram épocas mais simples, como conta Paula. "A ideia era que as ilustrações não fossem muito infantis, e que lembrassem aqueles rabiscos que tu fazes no topo do caderno em uma aula chata, sabe?".

Fundadora da Editora Piu junto com Fernanda Scherer, Taitelbaum conta que sentia falta de um livro próprio para os últimos anos da adolescência na editora, que publica majoritariamente livros infantis. Por isso, o livro é focado em jovens a partir dos 13 anos, que podem iniciar uma história de amor com a literatura e os poemas através da obra.

Afinal, ao ler os versos que tanto falam sobre um tempo mais simples e caloroso de nossos corações, o misto de sensações pode despertar um amor escondido pelo tempo. "Quero que eles se identifiquem com os poemas, e que o livro abra as portas desse mundo para eles".

A história da própria autora com o gênero literário iniciou assim. Ao se inscrever no concurso Poemas no Ônibus, da prefeitura de Porto Alegre, a maior porta das oportunidades se abriu para ela. Suas palavras estavam coladas em um cartaz dentro do transporte público. "Depois disso, certa noite fui em um bar e o moço do caixa me reconheceu pelo nome. Ele olhou para mim e disse: 'Pessoa balão, um dia se encheu e escapou da minha mão'. E isso fez eu achar que podia ser poeta". O poema, publicado em Eu Versos Eu, encontrou seu caminho no novo livro e, como uma brisa suave, seguirá alçando voo pelo universo cultural, pousando delicadamente no coração de tantas outras pessoas balão.