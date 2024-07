Projeto oferece oficinas gratuitas de escrita e teatro para mulheres em Porto Alegre

O projeto Língua Lâmina: A Palavra Descentralizada irá oferecer oficinas de escrita criativa e de teatro em regiões descentralizadas em Porto Alegre. As atividades são gratuitas e exclusivas a mulheres. As oficinas de escrita serão ministradas pela escritora e professora de Literatura Brasileira Ana dos Santos e oferecidas em dois momentos diferentes do mês de agosto: nesta quinta-feira (1), das 19h às 22h, para alunas do EJA e comunidade estudantil geral; e no dia 15 de agosto, das 14h às 17h, em parceria com o CRAS e Programa Mulheres Mil. Serão 20 vagas em cada turma. A atividade ocorrerá no Instituto Federal da Restinga (rua Alberto Hoffmann, 285). Toda produção será publicada em uma revista virtual.

Os encontros da oficina intensiva de iniciação teatral Corpo Labareda para mulheres 50+ ocorrerão de 12 de agosto a 14 de outubro, às segundas e sextas-feiras, das 15h às 17h, no Estúdio Del Puerto (av. Érico Veríssimo 716). Serão 20 encontros ao todo. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site. O trabalho de conclusão da oficina terá quatro apresentações. As datas ainda serão definidas.

O material produzido nas aulas de escrita criativa será ponto de partida para a montagem de um espetáculo/sarau sensorial, orientado pelas atrizes Lorena Sanchez e Jacqueline Pinzon, que também assina a direção. A coordenação é de La Lola Produtora. A proposta da iniciação teatral é desenvolver habilidades artísticas, lúdicas e corporais, e ser um espaço para expressar emoções e trocar experiências de vida.

O projeto Língua Lâmina: A Palavra Descentralizada nasce da proposta de estimular a criatividade feminina através de oficinas descentralizadas de escrita criativa, oficina de teatro e montagem de sarau. Língua Lâmina é uma referência ao poema de Gilka Machado, precursora da poesia erótica brasileira. A obra da escritora é lembrada em um espetáculo que já circulou por vários espaços culturais da cidade nos últimos quatro anos. O trabalho carrega em sua essência uma permanente pesquisa bibliográfica de mulheres pioneiras na (des)construção literária. O espetáculo Língua Lâmina, que deu origem ao projeto, será apresentado em Porto Alegre. O local e as datas ainda serão definidos. O projeto conta com o financiamento do Edital 11/2023 SMCEC/FUMPROARTE - Concurso de Projetos de Produção Artística.