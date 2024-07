Espaço Cultural 512 apresenta projeto Cine Floyd pela primeira vez

Nesta quinta-feira (1), às 21h, o Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512) apresenta o projeto Cine Floyd pela primeira vez. Cine Floyd é a experiência que apresenta as sincronias míticas entre a obra musical do grupo Pink Floyd executada ao vivo e filmes clássicos da cultura popular. O projeto é formado por músicos conhecidos na cena musical porto alegrense: Arthur Tabbal (guitarra e vocal), Alexandre Alles (teclado), Gabriel Sacks (bateria e vocal), Paulo Nascimento (baixo), Pietro Duarte (saxofone) e Lidia Brancher (projeção). Os ingressos estão disponíveis no site do espaço a partir de R$25,00.O projeto que teve início em 2014 se apresentou em duas datas no teatro do Sesc em Porto Alegre em 2019. Nesta data o projeto estreava a nova sincronia entre a música Shine On you Crazy Diamond de 1975 e o filme Metrópolis de 1927. Em toda sua trajetória, já foram mais de 20 apresentações em casas de shows, teatros e cinemas em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul.