Oficinas de escrita criativa na Pinacoteca Ruben Berta oferece oficinas de escritas criativa em agosto

Em paralelo à exposição A eloquência do olhar, em cartaz na Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973), o público terá a oportunidade de participar de duas oficinas gratuitas de escrita criativa, que ocorrem em duas quartas-feiras, nos dias 7 e 14 de agosto. No dia 7, das 14h às 15h30, os ministrantes são Ana Luiza Rizzo, Juliane Vicente, Raquel Soares e Lê Mayer. Já no dia 14, das 18h30 às 20h, quem ministra a oficina é Carina Corá, Jéssica de Souza Barbosa, Guilherme Azambuja Castro e Lúcia Xavier. A entrada é gratuita, e inscrições e informações são pelo telefone (51) 3289-8292 ou e-mail [email protected] mostra A eloquência do olhar apresenta mais de trinta obras do acervo artístico municipal selecionadas e organizadas sob a curadoria do Grupo de Pesquisa Intersemioses Criativas da PUCRS. Para cada uma destas obras foi criado um poema, disposto ao lado da imagem artística que lhe serviu de referência e inspiração.