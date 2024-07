Espaço 373 tem noite de música regional e Ale Ravanello Blues Combo no final de semana

O Quinta Aumentada do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) desta semana (1) recebe Paysanos, um trio de música regional formado por Luiz Dallastra (gaita e voz), Matheus Krummenauer (violão 7 cordas) e João Bauken (bateria). No repertório, composições autorais e releituras de clássicos do cancioneiro gaúcho. O show contará com a participação do premiado cantor nativista Pirisca Grecco, que interpretará as principais obras de sua carreira. Os ingressos, disponíveis para compra no Sympla, custam de R$25,00 a R$70,00.Já o Sexta Blues (2) será comandado por Ale Ravanello Blues Combo. Formado por Ale Ravanello (harmônica e vocais), Sérgio Selbach (contrabaixo), Nicola Spolidoro (guitarra) e Clark Carballo (bateria), o grupo interpreta um repertório de temas recheados da animação e do swing dos anos 1950 e 1960, com muita interação com o público. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, de R$30,00 a R$90,00. Informações e reservas de mesas pelo WhatsApp: (51) 99999 - 2315.