Frank Jorge lança Vinil do Álbum "Vida de Verdade" no Ocidente

Chegou o momento do disco em vinil do álbum Vida de Verdade (Maleta Discos), de Frank Jorge, ser lançado. O show de lançamento será nesta quinta-feira (1) no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos, já disponíveis para compra no Sympla, partem de R$ 35,00 + taxas. Há também a possibilidade de compra de um ingresso solidário + vinil, pelo custo de R$180,00. O show inciará às 21h e contará com a banda oficial, Alexandre Birck e Matheus Goelzer (bateria), Régis Sam (baixo), naipe de sopros constituído por Carlos Mallmann (trombone), Gustavo Muller (sax), Joca Ribeiro (trompete), Renato Dall' Ago (trompete) e um time de convidados muito especial: Andréa Cavalheiro (voz), Tchê Gomes e Maurício Chaise (guitarras), Pedro Veríssimo (voz), e direto de Curitiba, o músico e compositor Fábio Elias da banda Relespública.



Originalmente lançado em CD em 2002, o álbum dialogou com sonoridades do rock do início do século XXI, como The Strokes, Los Hermanos, e também a psicodelia dos anos 1960 através de arranjos com naipe de sopros feitos por Marcelo Camello e Carlos Mallmann. Teve também as presenças de Fernanda Takai (Novo Dia, Lllamas) e Pedro Verissimo (Vida de Verdade), além da produção de Iuri Freiberger, gravado em Porto Alegre no Estúdio Dreher, por Gustavo e Thomas Dreher.



No repertório do show, o álbum Vida de Verdade será interpretado praticamente na íntegra, músicas em espanhol do álbum Un Tipo Muy Raro, canções de outros álbuns solo de Frank, como O Viajante, Elvis e canções da Graforreia Xilarmônica.