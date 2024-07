Porto Alegre em Cena abre inscrições para espetáculos, grupos e espaços culturais para o ano de 2024

A 31° edição do Porto Alegre em Cena se volta às artes cênicas produzidas no Rio Grande do Sul. O festival, produzido pela Primeira Fila Produções, de realização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, será exclusivamente realizado com artistas gaúchos, refletindo um compromisso com a produção local e contribuindo para reerguer o teatro, a dança e o circo. A edição de 2024 acontecerá no período de 23 de novembro a 01 de dezembro, e abre inscrições para grupos, espetáculos e espaços culturais a partir desta quinta-feira (1) até 31 de agosto, no site do festival. Para a inscrição não haverá limite de propostas por produtor/grupo/artista ou técnico. A seleção e a respectiva contratação dependem da captação orçamentária do evento que se encontra em andamento. Os selecionados serão contratados pela empresa Primeira Fila Produções através de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, e finalidade cultural correspondente. Serão aceitas as inscrições de grupos, produtores, coletivos, artistas, técnicos e espaços culturais para inscreverem propostas artísticas, formativas e reflexivas que irão compor a grade de programação do festival como: espetáculos, contação de histórias, leituras dramáticas, ensaios abertos de trabalhos em criação, ações de formação como oficinas, assessorias técnicas e residências entre grupos entre outras possibilidades pensadas pelo proponente. Além disso, a curadoria provoca para que sejam pensadas ações que dialoguem e problematizem temáticas como emergência climática, riscos ambientais, cosmofobias e cosmologias que envolvem o nosso território.