Lançamento da 17ª Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo, é adiado

Por conta da previsão de chuva para este final de semana, o lançamento da 17ª Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo, foi adiado para o domingo seguinte, dia 4 de agosto. O evento, com apresentação do espetáculo Bate Para a Tua Patota Que Hoje Tem Circo, do Grupo Tholl, acontecerá às 15h, na Praça da Biblioteca (Rua Osvaldo Aranha, 934 - São Leopoldo), de forma gratuita. O público também poderá aproveitar a tarde com brinquedos infláveis para crianças e praça de alimentação. A programação completa da Aldeia, que acontecerá entre os dias 14 e 18 de agosto, com diversas atrações culturais, será divulgada no site www.sesc-rs.com.br/sao_leopoldo/ no dia 30 de julho. Mais informações podem ser obtidas com o Sesc São Leopoldo pelo telefone ou WhatsApp (51) 99367-8714.Além de São Leopoldo, as Aldeias Sesc 2024 também acontecerão nos municípios de Santa Rosa (23 a 27/10), Caxias do Sul (04 a 10/11) e Passo Fundo (05 a 09/11). Aldeia Sesc são eventos realizados pelo Sesc/RS com uma programação diversificada de diferentes linguagens e manifestações artísticas, entre grupos locais, regionais e nacionais. Com essa ação, promove-se o intercâmbio entre artistas, estudantes e comunidade em geral em prol da arte.