Nilze Carvalho celebra 45 anos de samba e choro com show em Porto Alegre

Celebrando 45 anos de carreira, a cantora, compositora e multi-instrumentista carioca Nilze Carvalho faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira (1) às 20h. No palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), a artista apresentará clássicos do samba e do choro, acompanhada pelos músicos gaúchos Mathias Pinto (violão 7 cordas), Bruno Silva (trompete), Cabelinho do Cavaco (cavaquinho) e Guilherme Sanches (pandeiro), que fazem parte do projeto musical Oficina de Choro. Os ingressos, já disponíveis para a compra no site do Instituto Ling, partem de R$30,00.O repertório destaca composições de grandes nomes da música brasileira, como Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Jacob do Bandolim e Ernesto Nazareth, além de composições autorais de Nilze, como Choro de Menina, que a levou a alcançar carreira internacional aos 15 anos. Menina prodígio, Nilze começou a tocar aos 5 anos e, entre os 11 e 14 anos, lançou sua primeira série de LPs, Choro de Menina. Em 2000, fundou o grupo Sururu na Roda, que foi eleito Melhor Grupo de Samba no Prêmio da Música Brasileira de 2014. No último dia 18 de julho, lançou seu décimo álbum solo, Nos Combates da Vida, com 13 faixas, entre regravações e inéditas.Em 2015, foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode por Verde Amarelo Negro Anil, realizado em parceria com Zé Luis Maia. Além de cantora e instrumentista, é arranjadora, diretora musical e curadora. Desde 2022, apresenta o programa Sambalaio, na Rádio Roquette Pinto. A apresentação tem realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura/Governo Federal, com patrocínio da Crown Embalagens e curadoria e produção da Branco Produções.