Sarau do Solar Colaborativo chega ao Mercado Público de Porto Alegre

A parceria entre o Sarau do Solar Colaborativo e o Mercado Público de Porto Alegre (Largo Jorn. Glênio Péres, 1) leva a música de Marcus Vigolo e Juan Pedro Vigolo ao público do Centro da capital. O espetáculo gratuito acontece na próxima quarta-feira (31), às 18h. O evento receberá doações, via PIX, para o Coletivo RS Música Urgente. A apresentação terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia canal aberto 11.2, pelo site, Youtube e Facebook da ALRS.O Projeto De Pai Pra Filho, com Marcus Vigolo e Juan Pedro Vigolo resultou na gravação de um disco e várias parcerias em composições, levando a música regional pelo Sul do Brasil. Os shows nativistas levam aos palcos os clássicos do cancioneiro gaúcho e regionais por excelência. Os trabalhos Alma Antiga de Guri e Pra Quando eu Me For são os mais recentes da dupla. No repertório, diversos clássicos nativistas.