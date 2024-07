Morre J. Borges, poeta e artista considerado mestre da xilogravura, aos 88 anos

O artista plástico e poeta J. Borges morreu na manhã desta sexta-feira, aos 88 anos, em Bezerros, cidade onde nasceu, no Pernambuco.José Francisco Borges nasceu em 1935 na zona rural de Bezerros, a 100 km da capital Recife. Borges só frequentou a escola por um ano, quando aprendeu a ler, e foi carpinteiro e pedreiro antes de se apaixonar pela arte. Ele atribuía às histórias de seu pai, um agricultor, a origem do seu interesse pela poesia de cordel. Mais para frente, ele se interessaria também pela xilogravura.Uma vez na arte, o artista não saiu mais dela. Suas obras ganharam visibilidade e, em 1999, ele foi nomeado Patrimônio Vivo Imaterial de Pernambuco. Entre suas láureas, estão ainda a Ordem do Mérito Cultural do Brasil e a oportunidade de ilustrar obras de José Saramago, Eduardo Galeano e os Irmãos Grimm.