Exposição 'Mundo Sensível dos Mitos: A Ciência e a Arte de Claude Lévi-Strauss' abre nesta segunda

O projeto Circuito Mitológicas inaugura sua primeira fase com a exposição O Mundo Sensível dos Mitos: A Ciência e a Arte de Claude Lévi-Strauss. O trabalho integra um conjunto de homenagens aos 60 anos de publicação das Mitológicas, sequência de obras que o autor dedicou à análise mítica. A abertura acontece nesta segunda-feira (29), às 18h30min, no Museu da UFRGS (av. Osvaldo Aranha, 277). A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A entrada é franca, e a exposição fica disponível até janeiro de 2025. Prevista para abrir em maio, a exposição acabou adiada em função da tragédia climática que atingiu o estado nos últimos meses e agora surge como parte da retomada das atividades culturais no RS. A seleção explora os elementos concretos (sons, cheiros, cores, etc.) e as experiências peculiares que as culturas humanas estabelecem com o mundo que lhes serve de palco e habitação. Lévi-Strauss (1908-2009) dedicou boa parte de sua vida analisando as narrativas míticas, e demonstrou que os mitos podem ser estudados sistematicamente.O trabalho curatorial reuniu uma variedade de elementos, como fotografias históricas e contemporâneas, objetos tradicionais, peças artísticas e objetos rituais. A exposição propõe um diálogo entre a ciência e a arte de Lévi-Strauss, o pensamento e a mitologia indígenas, dos povos de terreiro e de outros povos tradicionais, que podem ser ouvidos e compartilhados, contribuindo para a difusão da diversidade de ideias e culturas.O projeto Circuito Mitológicas foi pensado como uma série de atividades gratuitas que visam dar conta de diferentes aspectos da obra de Lévi-Strauss e dos estudos dos mitos. As quatro ações consistem na exposição, um ciclo de debates em agosto, uma mostra de cinema e conferências em setembro.