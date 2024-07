Muovere Cia de Dança comemora 35 anos com três meses de ações diversas

Ao celebrar 35 anos de atividades, o Muovere Techlab 3.5 Rota Resgate Ações Continuadas envolve da primeira à quarta geração de artistas da Muovere Cia de Dança, provendo conexões, aprimoramento, negócio e inovação de forma inclusiva e com acessibilidade. O projeto é fomentado pelo programa Funarte de Apoio a ações continuadas e promove uma série de ações de agosto a novembro de 2024, incluindo o lançamento de uma incubadora WEB 3.0 de dança digital, oficinas e performances, que serão divulgadas ao longo dos meses. Lançada no final de abril, a programação passou por adaptações por conta do impacto da crise climática que atingiu o RS em maio. Com isso, parte das atividades teve alteração nas datas ou no formato, migrando para plataformas online ou sendo produzidas em linguagem audiovisual. O projeto conta com criação e direção geral de Jussara Miranda. Em agosto, o público poderá participar de cinco atividades: quatro oficinas online com aulas síncronas e gratuitas e uma mostra digital de performances de dança. Entre 01 e 07 de agosto, a coreógrafa, diretora, professora e bailarina Clarice Lima ministra as oficinas Flying Low, Passing Through e Provocações Coreográficas. Flying Low e Passing Through são técnicas complementares de dança contemporânea criada por David Zambrano (Venezuela/ Bélgica), e ocorrem nos dias 01 de agosto (Flying Low) e 01, 02 e 03/08 (Passing Through). As 20 vagas para participar da Flying Low já estão esgotadas. Em Passing Through as vagas são disponíveis para pessoas com ou sem experiências em práticas artísticas a partir de 10 anos, com inscrições até esta quinta-feira (25) pelo site muoveretechlab.com. Provocações Coreográficas, também ministrada por Clarice no dias 03, 05 e 07 de agosto ainda prevê a Mostra Efeito Contraste, que, de livre escolha dos participantes, reunirá vídeos criados a partir dos conteúdos dos três dias de oficina. Entre todos os vídeos e a título de incentivo, três serão selecionados por artistas da dança e Clarice Lima, e recebem o valor de R$ 500,00 cada, bem como serão publicados no site e redes sociais do projeto. As inscrições, voltadas para artistas da dança com interesse no exercício coreográfico, estão abertas também até esta quinta (25) pelo site muoveretechlab.com. Nos dias 23, 24 e 26 de agosto, Marcela Reichelt ministra o curso Corpo Conduta Célula, também online. Voltada para artistas em geral e pessoas com experiência corporal prévia, a atividade é estruturada para dialogar com as experiências corporais individuais através de acessos que contribuam para a escuta do movimento em conexão com o contexto externo.Os oficinandos poderão produzir vídeos a partir da experiência promovida pelo curso. Três serão selecionados ao incentivo de R$ 500,00 cada, bem como serão publicados no site e redes sociais do projeto. As 20 vagas terão inscrições abertas a partir desta quinta-feira (25) até 04/08 através do site do projeto: muoveretechlab.com.Desvio, criado pela companhia através do Prêmio Funarte de Artes de Rua- Dança de 2011 com estreia em 2012, integra a programação com três desdobramentos: DE CENA, SINAL E IN SITU. O projeto se desenvolveu em três etapas: da cidade para o corpo, dele para a internet para a ação resultante em forma de apresentação ao público. Desvio já foi realizada em diversos eventos pelo Brasil e no exterior. Com Direção Artística e Sonoridades de Diego Mac, traz no elenco o Coordenador Denis Gosch, Maria Anitta Brusque, Letícia Paranhos, Ana Claudia Pedone e Joana Amaral. Desvio In Situ é o mais recente desdobramento e trata de uma ação performativa a ocupar as praças das cidades a partir de 2024. A performance usa de ideias e intenções da dança para atrair olhares desavisados sobre ações extra cotidianas, e mais uma vez discorre sobre percursos e trajetórias interferindo no espaço e ambientes de domínio público. Com residência em São Paulo em 27 de agosto e Porto Velho em 20 de setembro, os resultados das experiências virão à mostra pública em Londrina no dia 25/09. Já o curta-metragem de cine-dança Desvio de Cena é um projeto audiovisual com direção, fotografia e montagem de Caio Amon e co-direção e concepção de Jussara Miranda. Ele busca capturar memórias da Cia e insights intercalados com depoimentos do grupo e cenas de performances nas ruas de Porto Alegre. O resultado poderá ser acessado pelas redes sociais do projeto, a partir de 10/09.A performance Desvio Sinal acontecerá na esquina das ruas República e José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, entre os meses de novembro e dezembro. Nos meses de outubro e novembro a terceira etapa do projeto promove um workshop para o desenvolvimento de uma incubadora web 3.0 de dança digital, uma série de debates temáticos e a residência e mostra Efeito Banksy ministradas por Jussara Miranda e Diego Mac. Efeito Banksy contará com 15 vagas e as inscrições estarão abertas de 05 a 25 de setembro, pelo site muoveretechlab.com. MUOVERE CIA TECHLAB 3.5 Rota Resgate Ações Continuadas foi idealizado por Jussara Miranda que também assina a Direção Geral. Organizado em núcleos de atividades, coordenam as ações Denis Gosch (Desvio), Diego Mac (Incubadora WEB 3.0 de Dança Digital e Diálogos com a Muovere), Joana Amaral (Tóin: dança e pequenos convidados - crie seu espetáculo, com Luisa da Rosa e Nilton G. Junior no elenco, além das montagens Dança para Bebês e Dança para segunda infância), Rafaela Machado (comunicação, site acessível e redes sociais), Jack Garcia (coordenação de produção) e Giulia Baptista (produção executiva). O projeto conta com parceria da Ballancet Escola de Danças, Centro Integrado de Desenvolvimento - CID, Daniel Gause, Espaço N, Cubo Filmes e Gam3 Parks. MUOVERE TECHLAB 3.5 - PROGRAMAÇÃO COMPLETAAGOSTOOficinas Flying Low (01/08) - inscrições encerradas, Passing Through (01, 02 e 03/08) e Provocações Coreográficas (03, 05 e 07/08) com Clarice Lima (SP). Online. Inscrições até 25 de julho pelo site www.muoveretechlab.com;Oficina Corpo Conduta Célula com Marcela Reichelt (ALE) - Online - 23, 24 e 26/08. Inscrições 25/07 a 14/08 pelo site www.muoveretechlab.com;Residência Desvio in situ - São Paulo - 27/08 SETEMBROInscrições para Residência Efeito Banksy - de 05 a 25/09;Lançamento do documentário em curta-metragem Desvio de Cena - redes sociais do projeto, a partir de 10/09;Residência Desvio in situ - Porto Velho - RO - 20/09;Mostra Residência Desvio in situ - Londrina - PR - 25/09 ;OUTUBROMostra Residência Efeito Banksy - Porto Alegre - Casa Salto - 04 a 13/10 NOVEMBROWorkshop Incubadora WEB 3.0 de dança digital Diálogos com a Muovere - online - entre 20 e 24/11Mostra Repertório Desvio Sinal - 10/11