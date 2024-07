Clássico de William Shakespeare forma artistas

Desde 2015, o Grupojogo de Experimentação Cênica desenvolve um projeto pedagógico com o objetivo de fomentar novos artistas para a cena teatral da capital. Durante seis meses, nove estudantes da oficina se dedicaram aos estudos de preparação do ator, construção de personagens, preparação vocal, construção dramática e estética, além da montagem, do espetáculo Macbeth de William Shakespeare. O resultado desta investigação pode ser conferido nesta terça (30) e quarta-feira (31), às 20h, no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665). Os ingressos podem ser encontrados na plataforma Sympla a partir de R$25,00 + taxas.Em cada edição, o grupo promove um ambiente de estudo, investigação e criação cênica, capacitando artistas de teatro através de diferentes metodologias que incluem pesquisa estética, improvisação, interpretação, expressão vocal, consciência e organização físico-corporal. Macbeth, uma das tragédias mais renomadas de Shakespeare, explora temas como ambição, poder, traição e culpa. A peça narra a trajetória de Macbeth, um general escocês cuja ambição desmedida o leva à ruína. A obra apresenta a corrupção do poder e as devastadoras consequências das escolhas imorais, que resultam na sua queda.