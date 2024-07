Edição especial do Sopapo Poético marca encerramento de exposição de artista namibiano

O Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe as poetas Delma Gonçalves, Fabiana Sasi, Fátima Farias, Lilian Rocha e Rosa Mayommbe para uma edição especial do Sopapo Poético nesta terça-feira (30) às 19h. O evento é uma celebração ao mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também marca o encerramento da exposição Na minha solidão..., de Joseph Kapweya, no local. A entrada é franca e aberta à toda a comunidade.Sarau promovido desde 2012 pela Associação Negra de Cultura (ANdC), o Sopapo Poético reúne artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra brasileira em rodas de atuações, reflexões e convivências afro centradas. Nessa edição, as poetisas reverenciam junto ao público as trajetórias de mulheres negras na literatura. O encontro também marca o encerramento da exposição Na minha solidão..., de Joseph Kapweya, incluindo a leitura de poetas africanas. A mostra, primeira individual do artista namibiano, fica aberta à visitação até quarta-feira (31). Estudante do curso de Engenharia Civil na UFRGS, Joseph começou a sua jornada artística em 2017 com pinturas em telas. Seu trabalho aborda temas culturais de seu país de origem, retratos, figuras humanas e lugares turísticos de Porto Alegre.