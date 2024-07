Evento Solidário e Comemoração do Dia Mundial do Rock

Neste domingo (28), das 18h às 00h, o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), será o cenário de um evento solidário. A festa, que comemora o Dia Mundial do Rock, também celebra os 9 anos da Rádio Mutante e oferece uma oportunidade de ajudar na sua reerguida. Durante o evento, além dos ingressos, serão arrecadadas doações de alimentos não perecíveis para apoiar as vítimas da enchente. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, por R$10,00.O evento contará com um line-up de 11 bandas que se apresentarão de forma voluntária. Entre elas, destaca-se a renomada Cattarse, vinda especialmente de São Paulo, além de Rock Solid, Rotten Garden, Inc Ravens, Eletroacordes, Matheu Correa e Trio, Top Rock, Nightwolf, RT- Recuperação Terapêutica, Delírios de Hamilton e O Róque Clube da Luz Vermelha. A produção do evento é da Agência e Produtora Rockarina, com apoio de Studio Soma, HighSpace Tattoo, Legato e Casa Plural.