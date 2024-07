Com direção de Estrela Dinn e Sandra Possani, espetáculo toma conta da Zona Cultural no final de semana

Com direção de Estrela Dinn e Sandra Possani, Vexame — Assim Caminha a Humanidade é a produção da oficina de montagem Vexame, desenvolvida pela Cia. Rústica ao longo do primeiro semestre de 2024. As sessões de estreia serão nesta quinta (25), sexta (26) e sábado (27) às 20h, na Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900). Os ingressos, que partem de R$27,50, estão à venda na plataforma Sympla. A Festa da Peça, com toda a equipe e sem cobrança de ingresso, acontece no sábado (27) logo após a apresentação. O espetáculo é uma breve fresta de ficção sobre uma realidade insistente, uma bricolagem textual de origens diversas, que vai de Shakespeare a autores desconhecidos da internet. Sobre o palco, um grupo de atores e atrizes decide colocar diante do público um jogo de cena. Os fragmentos podem ter sentido ao final de cada um deles, mas também são peças de um quebra-cabeça e acabam tomando outros sentidos possíveis, quando estão conectados. O elenco conta com Amanda Novinski, Ana Trishna, Carla Gasperin, Chico Macalão, Felipe Machado e Guilherme Gil.