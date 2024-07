Uma traça que devora livros: animação 'Teca e Tuti' chega aos cinemas

Aproveitando o final das férias, nesta quinta-feira (25) a Sessão Vitrine PETROBRAS lança a animação Teca e Tuti: Uma noite na biblioteca nos cinemas de todo o Brasil. Produzido no interior de São Paulo, o longa conta a história de Teca, uma traça que se apaixona pelo universo da leitura. Vinda de uma família de traças que devoram livros, a protagonista cresceu comendo livros também. Porém, ao aprender a ler, Teca muda a sua forma de pensar quando entende que além de alimentar seu corpo, os livros também servem para serem lidos e alimentar a alma. Com o seu fiel ácaro de estimação, Tuti, a dupla parte para uma grande aventura na biblioteca.Dirigido pelo trio Diego M. Doimo, Eduardo Perdido e Tiago Mal, o filme que demorou mais de 10 anos para ser produzido, mistura diferentes técnicas de animação e live action. A maior parte foi feita em stop motion, técnica na qual tudo acontece através de sequências de fotografias, usando bonecos articulados em cenários construídos e montados dentro de um estúdio, como um verdadeiro set de filmagens em miniatura.O longa é produzido pela Rocambole Produções, criada por ex-alunos do curso de Imagem e Som da UFSCar. O filme tem, como principais patrocinadores, a Petrobras, o BNDES e a SABESP. O Projeto foi realizado através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal.SinopseA pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.