Com Olivia Colman e Jessie Buckley, Pequenas Cartas Obscenas chega aos cinemas

Pequenas Cartas Obscenas, filme estrelado pela vencedora do Oscar Olivia Colman, estreia nesta quinta-feira (25) nos cinemas de todo o Brasil. A comédia, dirigida por Thea Sharrock, é inspirada em um caso real que abalou uma pequena cidade costeira da Inglaterra trazendo à tona uma história vibrante e audaciosa, digna dos 'loucos anos 20'. A distribuição é da Sony Pictures.O longa retrata a vida de duas vizinhas: Edith Swan (Olivia Colman), uma mulher religiosa, e Rose Gooding (Jessie Buckley), uma desbocada mãe solteira que desafia os estigmas da sociedade. Após um desentendimento entre Rose e o pai de Edith, cartas obscenas começam a circular pela cidade, e por conta de seu escandaloso estilo de vida, Gooding se torna a principal suspeita. Para resolver o caso, a policial Glady Moss (Anjana Vasan) se junta a um grupo de mulheres locais e começam a investigar quem realmente está por trás das infames cartas.