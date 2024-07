Sonoridades 2024: CHC Santa Casa apresenta espetáculo gratuito de Jairo Pereira

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa apresenta, no Teatro CHC (av. Independência, 75) às 17h deste domingo (28), o espetáculo Sonoridades, com o multiartista Jairo Pereira. O cantor, compositor, ator e poeta cria artes que misturam sons e referências tradicionais brasileiras com influências afro-diaspóricas. O evento, gratuito, faz parte da programação do Projeto Sonoridades 2024 - desenvolvido pelo CHC Santa Casa desde 2022, que leva ao palco o melhor da música mundial. A edição de julho do Sonoridades tem em sua curadoria o produtor cultural Rafael Rubim. Para participar, basta baixar o ingresso disponível na plataforma Sympla.Na década de 1990, Jairo trabalhou na produção do programa Sem limites pra voar, apresentado por Fábio Júnior na TV Record. Estreou no teatro, no ano 2000, com a peça Repi Auer dirigida por Carlos Alberto Soffredini. Em 2009, deu início a seu canal de Youtube Diário Preto com conteúdo semanal antirracista que durou 5 anos. Dois anos mais tarde, fundou a Banda Aláfia, que já circulou em turnê pela Colômbia, Chile, Uruguai, Turquia, França, Dinamarca, Finlândia e Portugal. Além da carreira musical, ele ministra palestras, rodas de conversas, trabalha com locuções publicitárias e realiza solos de poesia. Atualmente, possui três álbuns lançados, sendo seu último lançamento Monocromático (2022).