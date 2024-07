Fim de semana musical no Rancho Tabacaray terá gastronomia e show do Grupo Mas Bah

Tradição no Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2770), as noites de sexta e sábado e os almoços de domingo são embalados pela musicalidade de artistas reconhecidos no Estado. E, neste final de semana, a programação não será diferente. O destaque fica para o sábado (27), às 20h, por conta do Grupo Mas Bah. O couvert artístico é de R$ 30,00 por pessoa. A gastronomia do Rancho Tabacaray é assinada pela equipe do mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, com menu a la carte todo preparado na brasa. Reservas através do link https://rancho-tabacaray.leadsfood.app/.Formado em 2010 por jovens músicos reunidos para um musical de um centro de tradições gaúchas (CTG), o Grupo Mas Bah logo percebeu a afinidade e simbiose vocal entre seus membros. Com uma escolha acertada de timbres de instrumentos, a sonoridade do grupo se tornou única: gaúcha, porém contemporânea; tradicional, porém moderna. O primeiro CD do grupo foi gravado em ''casa'' e, dois anos depois, lançaram o segundo trabalho fonográfico, intitulado Desplugado. O grupo foi indicado ao Troféu Açorianos de Música pelo disco e coleciona diversos prêmios de melhor arranjo e melhor conjunto vocal nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Após um hiato de quase 3 anos, o grupo se reencontrou em 2019 para comemorar os 10 anos com um presente aos fãs. Em 2020, conquistou dois dos maiores festivais de música do Estado, a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana e o Músicanto Sul-Americano de Nativismo de Santa Rosa. Em 2021, o grupo recebeu novamente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o Troféu Teixeirinha como melhor grupo de show do Estado.