Matheus Wendt lança novo álbum com show no Espaço 373

O guitarrista e compositor Matheus Wendt apresenta seu primeiro álbum Long Story Short no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta quinta-feira (25). Transitando pelo jazz moderno e o world music, do jazz swing ao straight, o trabalho conta com oito composições autorais que refletem suas referências dentro da trajetória musical. O show inicia às 21h e os ingressos partem de R$25,00 a R$70,00, à venda no Sympla. Com referências em compositores como Wayne Shorter, Herbie Hancock e Toninho Horta, o álbum de Wendt conta com a participação de Felipe Schütz (contrabaixo acústico), João Bauken (bateria) e Pedro Saul (piano e rhodes). A gravação foi feita toda ao vivo (todos tocando ao mesmo tempo, sem metrônomo), no Estúdio Tec Áudio. Além do álbum completo, o repertório do show conta também com releituras de standards de jazz.