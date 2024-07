Cinemateca Paulo Amorim exibe A primeira morte de Joana no Goethe-Institut

O longa A primeira morte de Joana é o destaque desta sexta-feira (26) na programação realizada pela Cinemateca Paulo Amorim em parceria com o Goethe-Institut (av. 24 de Outubro, 112). A produção, dirigida por Cristiane Oliveira, será exibida a partir das 19h e faz parte de uma seleção de títulos gaúchos que dialogam com a cultura alemã, proposta pelas duas instituições em comemoração aos 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes ao Rio Grande do Sul. A produtora Gina O´Donnel participa de um bate-papo com o público após a exibição. Os ingressos para a sessão do longa têm o preço único de R$10,00, com venda antecipada pela chave pix 91.343.103/0001-00 ou na hora da sessão, pelo cartão de débito.A primeira morte de Joana tem como protagonista uma adolescente (Letícia Kacperski), envolvida com os dilemas e questionamentos típicos da idade. A maioria deles diz respeito aos valores da sua família, que vive em uma pequena comunidade de tradições conservadoras no Sul do Brasil. O filme foi produzido pela Okna Filmes, conduzida por mulheres, teve locações nas cidades de Osório e Santo Antônio da Patrulha. Devido ao fechamento temporário da CPA, o Goethe-Institut disponibilizou a estrutura de seu auditório para a realização de exibições semanais, propostas pela curadoria da Cinemateca localizada na Casa de Cultura Mario Quintana, que sofreu diversos danos causados pela enchente de maio e está passando por obras de recuperação.